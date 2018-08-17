Балуху обмежили можливість ознайомлення зі справою, - Чийгоз

Володимир Балух голодує вже 152 дні

Українському політв'язню Володимирові Балуху, який 152 дні голодує в анексованому Криму, обмежили можливість ознайомлення зі змістом кримінальної справи, за якою раніше йому винесли вирок. Про повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає "Крим.Реалії".

За його інформацією, вже складений акт, де Балух написав свою незгоду з такими діями.

"У них є бажання швидко засудити (в апеляції, - ред.) і видворити Балуха за межі Криму", - сказав Чийгоз.

Раніше мати політв'язня Балуха розповіла про стан здоров'я сина.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що стан українського активіста Володимира Балуха залишається тяжким, але він не зупиняє голодування.

Також Міністерство закордонних справ України закликало РФ звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха.