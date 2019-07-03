Балуху хотят ужесточить условия содержания в российской тюрьме

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

В РФ Балуха назвали "злостным нарушителем" внутреннего распорядка

Украинского политзаключенного Владимира Балуха хотят отправить в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа".

Как сообщается, это обосновывается тем, что украинец является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка.

"Владимира постоянно по надуманным поводам отправляли в штрафной изолятор за "проступки", которые не предусматривают наказания в виде изолятора. Теперь это используют как доказательство того, что Балух является "злостным нарушителем", с целью поместить его в ПКТ", - пояснили в Крымской правозащитной группе.

Ометим, ПКТ - специальное помещение, отдел исправительного органа (тюрьма в колонии), камера с более жестоким режимом содержания, в котором содержатся приговоренные к лишению свободы, переведенные в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях.

Напомним, 27 июня политзаключенный Владимир Балух во второй раз объявил о голодовке. Балух написал письмо, где подтверждает, что начинает голодовку. Его требования - вызвать консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

РБК-Украина писало, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха резко ухудшилось.