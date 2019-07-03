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Балуху хочуть посилити умови утримання в російській в'язниці

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 13:35
Балуху хочуть посилити умови утримання в російській в'язниці
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

У РФ Балуха назвали "злісним порушником" внутрішнього розпорядку

Українського політв'язня Володимира Балуха хочуть відправити у приміщення камерного типу (ПКТ). Про це повідомила "Кримська правозахисна група".

Як повідомляється, це обґрунтовується тим, що українець є "злісним порушником" внутрішнього розпорядку.

"Володимира постійно з надуманих приводів відправляли в штрафний ізолятор за "провини", які не передбачають покарання у вигляді ізолятора. Тепер це використовують як доказ того, що Балух є "злісним порушником", з метою помістити його в ПКТ", - пояснили в Кримської правозахисної групи.

Візначимо, ПКТ - спеціальне приміщення, відділ виправного органу (тюрма в колонії), камера з більш жорстоким режимом тримання, в якому містяться засуджені до позбавлення волі, переведені у порядку стягнення за злісні порушення встановленого порядку відбування покарання у виправних колоніях.

Нагадаємо, 27 червня політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив про голодування. Балух написав лист, де підтверджує, що починає голодування. Його вимоги - викликати консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився.

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Новини України Володимир Балух
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