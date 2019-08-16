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Балуха вивезли до Москви

Новини » Політика    16.08.2019 - 15:19
Балуха вивезли до Москви
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Причини етапування українського активіста невідомі

Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли в Москву з колонії №4 міста Торжок. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Володимира Балуха було вивезено 16 серпня в московський слідчий ізолятор №2. При цьому поки невідомо, в який саме ізолятор.

"Це або "Лефортово", або "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор", - повідомила адвокат Булаза Ольга Дінзе.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 серпня Балуха помістили в штрафний ізолятор в російській колонії № 4 міста Торжок. В ШІЗО він повинен був пробути 15 діб. Приміщення в ШІЗО стало для нього шостим за чотири місяці перебування в колонії.

Раніше повідомлялося, що 18 липня у Балуха різко погіршився стан здоров'я. У нього були проблеми з нирками, а також посилилися набряки. При цьому до нього не пускали незалежного лікаря та психолога.

Нагадаємо, 5 липня Балух припинив своє друге голодування, яка тривала з 28 червня. Причиною стало припинення виконання вимог політв'язня. Він вимагав повернути псалтир, дати йому теплий одяг і викликати консула України.

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