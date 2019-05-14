ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Балух заявил, что у него хотят отобрать украинское гражданство

Новости » Общество    14.05.2019 - 03:21
Балух заявил, что у него хотят отобрать украинское гражданство
Фото: Владимир Балух (helsinki.org.ua)

Накануне к политзаключенному не пустили украинского консула

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из штрафного изолятора в колонии в Тверской области, в котором рассказал, что его хотят лишить украинского гражданства. Письмо опубликовала деятельница Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова в Facebook.

Балух рассказал, что к нему не пустили консула Украины, потому что считают гражданином РФ.

"Вы, конечно же, слышали уже, что даже гражданство хотят отобрать у меня, - не дали встретиться с украинским консулом, заявив, что считают меня гражданином РФ, потому что я прописан в Крыму!.. Всем нашим передавайте от меня огромный привет, вашими молитвами пусть не покинет меня уверенность в благополучном возвращении домой", - написал Балух. Балух заявил, что у него хотят отобрать украинское гражданство

Напомним, ранее сообщалось, что представителя консульства Украины в РФ не допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Сотрудники колонии заявили, что Балух является гражданином РФ. Из-за этого они не допустили консула к политзаключенному. Информации, которая это подтверждает предоставлено не было.

Crimean Human Rights Group пишет, что Владимир Балух - гражданин Украины, и "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Более того, в Крыму его осудили именно как гражданина Украины.

РБК-Украина писало, что 6 мая сообщалось, что Балуху продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Он с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжка в Тверской области.

МИД: Россия нарушила свое законодательство, продлив срок Балуху Балуха держат в ШИЗО колонии в Тверской области РФ
Новости Украины Владимир Балухгражданство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь