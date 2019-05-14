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Балух заявив, що у нього хочуть відібрати українське громадянство

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 03:21
Балух заявив, що у нього хочуть відібрати українське громадянство
Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Напередодні до політв'язня не пустили українського консула

Український політв’язень Володимир Балух написав листа зі штрафного ізолятора в колонії у Тверській області, у якому розповів, що його хочуть позбавити українського громадянства. Лист опублікувала діячка Українського культурного центру в Криму Альона Попова у Facebook

Балух розповів, що до нього не пустили консула України, бо вважають громадянином РФ.

"Ви, звичайно ж, чули вже, що навіть громадянство хочуть відібрати у мене, - не дали зустрітися з українським консулом, заявивши, що вважають мене громадянином РФ, тому що я прописаний в Криму!.. Всім нашим передавайте від мене величезний привіт, вашими молитвами нехай не покине мене впевненість в благополучному поверненні додому", - написав Балух. Балух заявив, що у нього хочуть відібрати українське громадянство

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представника консульства України в РФ не допустили до політв'язня Володимира Балуха. Співробітники колонії заявили, що Балух є громадянином РФ. Через це вони не допустили консула до політв'язня. Інформації, яка це підтверджує надано не було. 

Crimean Human Rights Group пише, що Володимир Балух - громадянин України, і "автоматичного" російського паспорта в Криму він не отримував. Більше того, в Криму його засудили саме як громадянина України.

РБК-Україна писало, що 6 травня повідомлялось, що Балуху продовжили на 15 дібперебування в штрафному ізоляторі. Він з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.

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