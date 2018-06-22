Балух перешел на сухую голодовку

Руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Балуха из одиночной камеры

Украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент, сообщает "15 минут".

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96-ый день.

Напомним, что сегодня в МИД заявили, что жизнь политзаключенного Балуха под угрозой.

Также добавим, что 15 июня подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Арест активиста продлили до 14 августа.