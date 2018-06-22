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Балух перейшов на сухе голодування

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 17:52
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)

Керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення виселити Балуха з одиночної камери

Український політв'язень Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Про це заявив громадський захисник українця архієпископ Климент, повідомляє "15 хвилин".

"Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення виселити Володю з одиночної камери і перевести його в загальну камеру, так як вони вважають, що Володя припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування", - повідомив громадський захисник Балуха.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96-ий день.

Нагадаємо, що сьогодні в МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою.

Також додамо, що 15 червня підконтрольний Росії Роздольненський суд у Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Арешт активіста продовжили до 14 серпня.

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Теги публікації: голодовка, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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