Балух снова объявил голодовку

Украинский политзаключенный Владимир Балух во второй раз объявил о голодовке. Об этом рассказал его адвокат Даниил Берман в интервью "Новой газете".

Балух написал письмо, где подтверждает, что начинает голодовку. Его требования - вызвать консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

"Ну и теперь самое главное. 25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", - сказал он.

Фото: письмо Балуха

Берман отметил, что это, возможно, последний способ добиться прекращения нарушения прав политзаключенного.

"На сегодня объявление голодовки и огласка происходящего с ним в этой колонии - это вынужденная и, возможно, единственная мера, последний способ добиться прекращения нарушения прав Балуха", - добавил адвокат.

Напомним, Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе минимум до 2 июля.

РБК-Украина писало, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха резко ухудшилось.