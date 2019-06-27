Балух знову оголосив голодування

Український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив про голодування. Про це розповів його адвокат Данило Берман в інтерв'ю "Новій газеті".

Балух написав лист, де підтверджує, що починає голодування. Його вимоги - викликати консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.

"Ну і тепер найголовніше. 25 червня, коли я прийшов до Володимира Григоровича, він вже знав, що до нього безуспішно намагався пробитися консул його країни. До цього Балух двічі подавав заяву, що якщо до нього не допустять консула України, то він оголосить голодування. Оскільки адміністрація всі ці заяви проігнорувала, Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодування", - сказав він.

Фото: лист Балуха

Берман зазначив, що це, можливо, останній спосіб домогтися припинення порушення прав політв'язня.

"На сьогодні оголошення голодування і розголос, що відбувається з ним у цій колонії - це вимушена і, можливо, єдина міра, останній спосіб домогтися припинення порушення прав Балуха", - додав адвокат.

Нагадаємо, Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області Росії, буде перебувати в штрафному ізоляторі мінімум до 2 липня.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршилося.