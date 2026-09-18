ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Балтийском море тренируют захват судов из-за высокой угрозы РФ

01:59 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В Балтийском море тренируют захват судов из-за высокой угрозы РФ Фото: учения в Балтийском море (из открытых источников)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Финляндия провела учения, во время которых силовики отрабатывали захват и обыск судна в Балтийском море. Цель – проверить готовность к реагированию на возможные повреждения подводной критической инфраструктуры и подозрительную активность в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время тренировки сотрудники береговой охраны, полиции и вооруженных сил высадились на борт судна с вертолета. Они взяли под контроль экипаж и произвели обыск помещений.

Учения прошли на фоне беспокойства стран Балтийского региона из-за повреждений подводных кабелей, газопроводов и другой критической инфраструктуры. В Финляндии отмечают, что в последние годы в регионе произошло несколько схожих инцидентов.

Командующий береговой охраной Илья Ильин заявил, что такие учения отражают "новую норму" для Финляндии.

"За последние два-три года в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением критической подводной инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что следующий инцидент может произойти", – сказал он.

По словам представителей финских силовых структур, подозрение может вызвать, в частности, резкое изменение судном скорости или курса при прохождении над подводными кабелями.

Финляндия также работает над усилением возможностей пограничной службы для проверки подозрительных или судов без государственного флага, а также беспилотных подводных аппаратов.

Обучение ЕС

Параллельно в Финляндии 15-17 сентября проходила практическая фаза учений MARSEC EU 26. В ней отрабатывали реагирование на инцидент с подозрительным судном вблизи подводной инфраструктуры, включая посадку на судно, его обыск и обеспечение контроля над ним.

Учения организовала Финская пограничная служба совместно с другими странами и структурами ЕС. Основное внимание было уделено защите подводных кабелей и трубопроводов и реагированию на потенциальные гибридные угрозы.

Ранее Финляндия уже задерживала суда, подозреваемые в повреждении подводных кабелей. В то же время, причастность России ко всем подобным инцидентам не была доказана, а Москва отрицает свою причастность.

Как известно, в Балтийском море время от времени происходят всевозможные провокации, в которых откровенно обвиняют РФ. К примеру, ранее в территориальных водах Латвии в Балтийском море был поврежден подводный волоконно-оптический кабель.

Более того, сообщалось о случае, когда Россия хотела обвинить Украину в провокациях.

Представитель одной из стран Балтии сообщил, что российские военные и спецслужбы могут планировать атаку на объекты инфраструктуры в РФ, странах Балтии и Польши с использованием украинских дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Финляндия Балтийское море
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья