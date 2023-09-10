ua en ru
Нд, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

Неділя 10 вересня 2023 04:20
UA EN RU
В Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії Фото: у Балтійському морі стартували масштабні навчання НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО під назвою "Північне узбережжя". Вони відпрацьовуватимуть дії в разі нападу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря та висадка десанту в разі війни. У них беруть участь 14 країн, 3000 осіб, до 30 кораблів та 15 літаків.

Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність", - сказав він.

Навчання триватимуть два тижні. У них вперше буде задіяно великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніку.

Навчання НАТО

Також військові навчання Північноатлантичного альянсу проходять в столиці Латвії Ризі. У них беруть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції. Відпрацьовується планування операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Балтийское море
NEWS
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає