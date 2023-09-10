В Балтийском море начались учения НАТО по отражению атак России

В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО под названием "Северное побережье". Они будут отрабатывать действия в случае нападения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Во время учений отрабатывается вывод войск союзников к Балтийскому морю и высадка десанта в случае войны. В них принимают участие 14 стран, 3000 человек, 30 кораблей и 15 самолетов.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что надежное сдерживание противника требует наличия и оборонительных, и наступательных возможностей.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности", - сказал он.

Учения продлятся две недели. В них впервые будет задействован большой десантный корабль Mesa Verde, который может вместить около 800 солдат и техники.

Обучение НАТО

Также военные учения Североатлантического альянса проходят в столице Латвии Риге. В них принимают участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции. Отрабатывается планирование операций.