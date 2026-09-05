Балтія за 3 дні? Мадяр озвучив НАТО нове попередження

На переконання Мадяра, "Києва за 3 дні" більше ніколи не буде.

Попри це, він вважає, що російський диктатор Володимир Путін може наважитися на схожий сценарій щодо союзників України.

"Києва за 3 дня більше ніколи не буде, а от чи не буде Балтії за 3 дня - я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями", - попередив командувач СБС.

Мадяр також звернув увагу Альянсу на те, що дрон - чума третього тисячоліття, і це не метафора, а математика.

Мадяр обґрунтовує свої висновки конкретними цифрами. За його словами, у серпні Росія в середньому запускала по Україні близько 300 "Шахедів" щодня.

На його думку, жодна армія світу не готова до такого масштабу атак, а використання традиційних засобів ППО для перехоплення такої кількості дронів стало б надмірним навантаженням для будь-якої економіки.

Водночас, як зазначає командувач СБС, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться про виробництво та застосування дронів і ракет, розвиток систем ППО, а також підготовку до можливої мобілізації.

При цьому Кремль, за словами Мадяра, бачить, що НАТО досі не сформувало однозначної позиції щодо протидії таким загрозам.