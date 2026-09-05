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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Балтия за 3 дня? Мадяр озвучил НАТО новое предупреждение

15:16 05.09.2026 Сб
2 мин
Командующий СБС назвал слабое место Альянса
aimg Юлия Капитонова
Фото: Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий СБС (Getty Images)

Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии в считанные дни, как раньше планировала сделать это со столицей Украины.

На это намекнул командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

По мнению Мадяра, "Киева за 3 дня" больше никогда не будет.

Несмотря на это, он считает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на похожий сценарий в отношении союзников Украины.

"Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня - я не уверен. Страны НАТО очень недооценивают свою готовность к войне с современными технологиями", - предупредил командующий СБС.

Мадяр также обратил внимание Альянса на то, что дрон - чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика.

Мадьяр обосновывает свои выводы конкретными цифрами. По его словам, в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 "Шахедов" ежедневно.

По его мнению, ни одна армия мира не готова к такому масштабу атак, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.

В то же время, как отмечает командующий СБС, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.

При этом Кремль, по словам Мадяра, видит, что НАТО до сих пор не сформировало однозначную позицию по противодействию таким угрозам.

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