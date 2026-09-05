Балтия за 3 дня? Мадяр озвучил НАТО новое предупреждение

Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии в считанные дни, как раньше планировала сделать это со столицей Украины.
На это намекнул командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
По мнению Мадяра, "Киева за 3 дня" больше никогда не будет.
Несмотря на это, он считает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на похожий сценарий в отношении союзников Украины.
"Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня - я не уверен. Страны НАТО очень недооценивают свою готовность к войне с современными технологиями", - предупредил командующий СБС.
Мадяр также обратил внимание Альянса на то, что дрон - чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика.
Мадьяр обосновывает свои выводы конкретными цифрами. По его словам, в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 "Шахедов" ежедневно.
По его мнению, ни одна армия мира не готова к такому масштабу атак, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.
В то же время, как отмечает командующий СБС, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.
При этом Кремль, по словам Мадяра, видит, что НАТО до сих пор не сформировало однозначную позицию по противодействию таким угрозам.
Кстати, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила НАТО об угрозе со стороны Беларуси.
Однако президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Путин не намерен атаковать Альянс.