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В Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ

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Прибалтика, Среда 01 сентября 2021 03:54
В Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ Фото: в Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ (wikimedia.by/Coert van Breda)
Автор: Анна Полисученко

В Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ. В воздух поднимались истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

"23-29 августа истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, четырежды идентифицировали и сопровождения военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Инциденты имели место 24 августа (два вылета; сопровождены два самолета РФ), а также 25 и 28 августа. Во всех четырех случаях самолеты летели из "основной части России" в Калининградскую область РФ. В одном случае российский самолет не имел плана полета, летел с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональным центром управления полетами.

Напомним, что ранее мы писали о том, что истребители НАТО за неделю сопроводили 11 российских самолетов над Балтийским морем.

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