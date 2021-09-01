В Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ. В воздух поднимались истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы .

"23-29 августа истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, четырежды идентифицировали и сопровождения военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Инциденты имели место 24 августа (два вылета; сопровождены два самолета РФ), а также 25 и 28 августа. Во всех четырех случаях самолеты летели из "основной части России" в Калининградскую область РФ. В одном случае российский самолет не имел плана полета, летел с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональным центром управления полетами.