У Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ. У повітря піднімалися винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви .

"23-29 серпня винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази ідентифікували і супроводили військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Інциденти мали місце 24 серпня (два вильоти; супроводжені два літаки РФ), а також 25 і 28 серпня. У всіх чотирьох випадках літаки летіли з "основної частини Росії" в Калінінградську область РФ. В одному випадку російський літак не мав плану польоту, летів з вимкненим транспондером, але підтримував зв'язок з регіональним центром управління польотами.