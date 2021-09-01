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У Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ

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Прибалтика, Середа 01 вересня 2021 03:54
У Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ Фото: у Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ (wikimedia.by/Coert van Breda)
Автор: Анна Полисученко

У Балтії чотири рази за тиждень авіапатруль НАТО супроводжував військові літаки РФ. У повітря піднімалися винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

"23-29 серпня винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази ідентифікували і супроводили військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Інциденти мали місце 24 серпня (два вильоти; супроводжені два літаки РФ), а також 25 і 28 серпня. У всіх чотирьох випадках літаки летіли з "основної частини Росії" в Калінінградську область РФ. В одному випадку російський літак не мав плану польоту, летів з вимкненим транспондером, але підтримував зв'язок з регіональним центром управління польотами.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 російських літаків над Балтійським морем.

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