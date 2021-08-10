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Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 российских самолетов над Балтийским морем

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Вторник 10 августа 2021 08:21
Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 российских самолетов над Балтийским морем Фото: истребители НАТО сопроводили 11 российских самолетов (wikimedia.by/Coert van Breda)
Автор: РБК-Украина

В течение 2-8 августа истребители НАТО трижды сопровождали военные самолеты Российской Федерации (РФ) над Балтийским морем. Всего обнаружили 11 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

Так, 3 августа зафиксировали шесть российских самолетов, а 5 августа - пять.

"2-8 августа истребители, которые выполняют функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды идентифицировали и сопроводили в международном воздушном пространстве военные самолеты Российской Федерации (РФ) в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики Су-24 совершили провокацию в небе над Балтийским морем.

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