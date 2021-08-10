Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 российских самолетов над Балтийским морем
Фото: истребители НАТО сопроводили 11 российских самолетов (wikimedia.by/Coert van Breda)
В течение 2-8 августа истребители НАТО трижды сопровождали военные самолеты Российской Федерации (РФ) над Балтийским морем. Всего обнаружили 11 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.
Так, 3 августа зафиксировали шесть российских самолетов, а 5 августа - пять.
"2-8 августа истребители, которые выполняют функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды идентифицировали и сопроводили в международном воздушном пространстве военные самолеты Российской Федерации (РФ) в Балтийском море", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики Су-24 совершили провокацию в небе над Балтийским морем.