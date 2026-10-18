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Я балотуватимуся у президенти у разі проведення виборів під час війни, - Зеленський

20:36 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Володимир Зеленський буде брати участь у виборах президента України, якщо вони відбуватимуться в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NBC News.

Американська журналістка поцікавилася в глави держави, яким би було його рішення, якщо б нові президентські вибори проходили на тлі війни з Росією.

За словами Зеленського, він точно брав би в них участь, оскільки є відповідальним за долю країни, поки триває російська агресія.

"Якщо це відбудеться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Тому що я повинен захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни", - наголосив Зеленський.

Що важливо розуміти, глава держави вже неодноразово заявляв, що готовий провести вибори в Україні, якщо російський диктатор Володимир Путін виконає його вимогу.

"Передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу", - заявив Зеленський.

Однак Москва одразу відкинула цю вимогу президента України.

"Але 60 діб, які вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися з силами, залікувати рани й продовжити війну, - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

До речі, нещодавно Зеленський пояснив, чи збирається йти у відставку.

А в Інституті вивчення війни (ISW) попередили: Росія користується тим, що Україна під час війни не може проводити вибори, і затягує переговори.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України