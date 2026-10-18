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Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский

20:36 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Владимир Зеленский будет участвовать в выборах президента Украины, если они будут проходить в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой NBC News.

Американская журналистка поинтересовалась у главы государства, каким было бы его решение, если бы новые президентские выборы проходили на фоне войны с Россией.

По словам Зеленского, он точно принимал бы в них участие, поскольку ответственен за судьбу страны, пока продолжается российская агрессия.

"Если это произойдет во время войны, конечно, это моя ответственность. Потому что я должен защищать свою страну с самого начала до конца этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Что важно понимать, глава государства уже не раз заявлял, что готов провести выборы в Украине, если российский диктатор Владимир Путин выполнит его требование.

"Передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа - именно украинского народа", - заявил Зеленский.

Однако Москва сразу отбросила это требование президента Украины.

"Но 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кстати, недавно Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку.

А в Институте изучения войны (ISW) предупредили: Россия пользуется тем, что Украина во время войны не может проводить выборы и затягивает переговоры.

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