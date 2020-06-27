Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області

Фото: Андрій Балонь (facebook.com/andriibalon)

Балонь був звільнений 27 червня

Підозрюваний у корупції Андрій Балонь був звільнений з посади глави Кіровоградської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ.

Указ про звільнення Балоня оприлюднили на сайті Офісу президента України.

Указ про звільнення очільника Кіровоградської області глава держави підписав сьогодні, 27 червня.

"Звільнити Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.

Вчора Балоня заарештували на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн гривень.

Напередодні арешту Балонь подав заяву про відставку, яку погодив Кабінет міністрів на засіданні 25 червня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький