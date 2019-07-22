Балога на 800 голосов обошел кандидата от "Слуги народа"

Народный депутат 8-го созыва Виктор Балога все же одержал победу в 69-м мажоритарном округе на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Так, по данным подсчета 100% протоколов на одномандатном избирательном округе №69 все же одержал победу Балога с результатом 35,81%.

На втором месте, за результатом волеизъявления, оказался кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токар, которого поддержали 34,47% избирателей. Таким образом, за Балогу проголосовали на 800 избирателей больше чем за Токара.

Отметим, что Иван Балога, который является младшим братом Виктора Балоги, по данным подсчета 60,84% протоколов, проигрывает на 70-м мажоритарном округе. Он занимает четвертое место с результатом 15%.

Как ранее писало РБК-Украина, по предварительным результатам обработки протоколов, народный депутат Иван Балога проиграл кандидату от "Слуги народа" Василию Щуру. Младший Балога получил поддержку 18,58% избирателей, тогда как за Щура проголосовали 42,30%.

Добавим, что вместе с младшим Балогой в Верховную раду нового созыва не попадают народные депутаты Сергей Пашинский и Владимир Литвин. Пашинский и Литвин также не возымели необходимой для победы поддержки избирателей на мажоритарных округах.

Кроме того, по предварительным результатам подсчета протоколов в Закарпатской области на внеочередных выборах народных депутатов проиграли все кандидаты, которых поддерживала венгерские власти.