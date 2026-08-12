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Баллистики в утренних сводках не будет: Воздушные силы подтвердили изменения

19:58 12.08.2026 Ср
2 мин
Ограничения не касаются сообщений об угрозах в режиме реального времени
aimg Иван Носальский
Баллистики в утренних сводках не будет: Воздушные силы подтвердили изменения Иллюстративное фото: в сводках Воздушных сил больше не будет баллистики (Getty Images)
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Воздушные силы Украины перестали публиковать информацию о запущенной и сбитой российской баллистике в утренних отчетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в Facebook.

Игнат обратил внимание, что Воздушные силы не перестали информировать украинцев о воздушных угрозах и характере атак противника. В режиме онлайн в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp они продолжают предоставлять ту же информацию о воздушных целях, что и раньше.

Также сохраняется и формат утренних отчетов о результате боевой работы украинских защитников за ночь.

"Впрочем, военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) - количества запущенных/сбитых/подавленных или не достигших целей", - подчеркнул Игнат.

По его словам, военные будут и дальше предоставлять медиа обобщенную информацию о количестве запущенных российских ракет, в том числе баллистики.

В качестве примера он рассказал, что в июле россияне применили более 450 ракет, почти 200 из них были баллистическими.

Игнат напомнил, что утренние сводки по ударах меняли уже около 10 раз с начала войны.

Слухи о новом формате сводок Воздушных сил

Напомним, 11 июля Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что украинские Воздушные силы прекращают публиковать в ежедневных сводках информацию о ракетах, которые запустила РФ.

Собеседники издания назвали такие нововведения вынужденными мерами безопасности.

В свою очередь Игнат недавно призвал украинские медиа перестать публиковать новости с заголовками "Не сбито ни одной ракеты".

Он добавил, что от этого "никому не будет легче", а украинские новостные ресурсы "делают всю работу за пропагандистку Скабееву".

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