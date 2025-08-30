Балістика, "Шахеди" і різні крилаті ракети: головне про нічний удар по Україні

Головне:

Атака дронів і перші вибухи

Запуск "Калібрів" із Чорного моря по Запоріжжю та Дніпру

Зранку РФ запустила балістику та крилаті ракети зі стратегічної авіації

Перші наслідки атаки РФ

Атака "Шахедів" по Україні

Як правило, під час комбінованих атак росіяни заздалегідь запускають по Україні дрони. Так сталося і цього разу. Перші безпілотники були зафіксовані в Сумській області, ще 29 серпня о 17:48.

Після цього була фіксація в Дніпропетровській, Чернігівській та Запорізькій областях. Сигнал тривоги поступово продовжував поширюватися і вже з настанням нової доби, 30 серпня, був практично у всіх областях.

Атака тривала протягом усієї ночі. За цей час вибухи було чути в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську і навіть у Львівській області.

Крім цього, вночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 з аеродромів "Оленя" і "Енгельс". Однак офіційних підтверджень цьому не було.

Запуск "Калібрів" з Новоросійська по Запоріжжю і Дніпру

Починаючи з 03:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуск крилатих ракет типу "Калібр" з Новоросійська. Пізніше військові уточнили, що ракети летять у напрямку Дніпра і Запоріжжя.

Паралельно місцева влада писала про масовану атаку РФ. Зокрема, голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнював, що в напрямку міста летіла щонайменше одна ракета.

Пуск балістики та крилатих ракет з авіації

У ніч на 30 червня Повітряні сили ЗСУ так і не підтвердили зліт стратегічної авіації РФ - літаків Ту-95МС і Ту-160.

Однак, починаючи з 04:57 у повітряний простір України через Сумську область знову залітали крилаті ракети. Оскільки вони були з півночі - вони однозначно були запущені з авіації.

Ці ракети летіли в напрямку Дніпра, Павлограда, а також тримали їх фіксували в напрямку західних областей.

Крім цього, військові попередили про загрозу балістики. За останніми даними, швидкісна ціль летіла на Дніпро/Павлоград.

Перші наслідки обстрілів

Подробиць про перші наслідки по кожному з міст не так багато. Наразі відома детальна інформація є щодо Запоріжжя та залізничної інфраструктури в Київській області. Також повідомлялося про вибухи в Дніпрі.

Запоріжжя

Згідно з даними поліції, у період з 01:46 ночі до 04:05 ранку ворог атакував центр Запоріжжя 7 ракетами та 6 дронами. Потрапляння були по об'єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та біля багатоквартирних будинків.

Унаслідок атаки було багато пожеж, пошкоджень і руйнувань, а кількість постраждалих постійно зростає. За останніми даними Федорова, у місті станом на 06:33 вже 16 поранених, серед них - двоє дітей. Ще одна людина - загинула.

Оновлено о 07:15

Федоров уточнив, що наразі в Запоріжжі вже 22 людини дістали поранення. Крім того, одна людина загинула.

"14 багатоквартирних будинків і понад сорок приватних пошкоджено внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро- і газопостачання", - написав він.

Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ближче до ранку підтвердив масовану атаку РФ по області. За його словами, влучання були в Дніпрі та Павлограді.

Крім цього, вночі місцеві канали писали, що в обласному центрі після нічної - тоді ще дронової атаки - зникло світло. Однак офіційно про це жодних даних немає.

Київська область

Зранку в компанії "Укрзалізниця" розповіли, що внаслідок нічного обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині - низка поїздів затримуються і прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Детальніше зі списком можна ознайомитися тут.

В УЗ додали, що залізничники розпочали відновлення інфраструктури та намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернуться до стандартного графіка.

Відбій тривоги

Починаючи з 06:06 у низці областей оголосили відбій тривоги. Ракетна небезпека минула, однак загроза застосування дронів усе ще залишається. Зокрема, після відбою сигналу в Києві, у столиці невдовзі знову була тривога.

Станом на 07:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Інформацію було взято з Telegram-каналів Повітряних сил ЗСУ, очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, "Укрзалізниці" та інших офіційних джерел.