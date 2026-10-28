Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ
Минулої ночі російські загарбники атакували різні регіони України балістичною ракетою та десятками дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
За даними Повітряних сил, противник застосував:
- балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400;
- 88 ударних БпЛА Shahed, зокрема 38 реактивних, S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".
Цього разу ворожі цілі летіли з російських Таганрога, Орла та Курська, а також Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу РФ залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 28 жовтня результати атаки були такими:
- протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий БпЛА, серед яких 31 реактивний дрон;
- влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 8 локаціях, а падіння уламків збитих цілей - ще на двох.
У ПС ЗСУ наголошують що кілька ударних безпілотників залишаються в повітряному просторі України - їх досі намагаються знищити.
Раніше РБК-Україна розповідало, що сили ППО наразі збивають майже 60% реактивних дронів.
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