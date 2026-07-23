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Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ

08:22 23.07.2026 Чт
2 хв
Повітряні сили озвучили українцям важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО знову знешкодила більшість російських цілей (Getty Images)

Минулої ночі Росія била по Україні балістичною та керованими авіаційними ракетами, ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 22 липня.

Цього разу російські загарбники здійснювали атаку:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;
  • 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим;
  • 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк -ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 07:30, ППО успішно змогла знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Також вказано, що російські цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4", - підтвердили в ПС ЗСУ.

Окрім того, захисники попередили українців, що атака РФ триває, а в повітряному просторі досі є декілька ворожих БпЛА.

"Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали цивільних воїни.

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