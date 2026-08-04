Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ

Чим Росія била по Україні

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 3 серпня.

Під час повітряного нападу армія РФ застосувала:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" (летіла із Ростовської області РФ);

(летіла із Ростовської області РФ); 136 ударних дронів типу Shahed "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія" (летіли із напрямків Орел, Міллєрово РФ, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим).

Як ППО України відбивали нову атаку РФ

До знищення ворожих цілей були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни",- йдеться в заяві.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українців захисники.