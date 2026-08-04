UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ

08:26 04.08.2026 Вт
2 хв
Повітряні сили звернулися до українців із важливим попередженням
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО встигла знешкодити більшість ворожих цілей 4 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулої ночі Росія скерувала на Україну балістичну ракету та понад 130 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим Росія била по Україні

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 3 серпня.

Під час повітряного нападу армія РФ застосувала:

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М" (летіла із Ростовської області РФ);
  • 136 ударних дронів типу Shahed "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія" (летіли із напрямків Орел, Міллєрово РФ, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим).

Як ППО України відбивали нову атаку РФ

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни",- йдеться в заяві.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українців захисники.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атакаППО