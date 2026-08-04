Балістика прорвалася: як ППО відбивала нову атаку РФ

Минулої ночі Росія скерувала на Україну балістичну ракету та понад 130 ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 3 серпня.
Під час повітряного нападу армія РФ застосувала:
До знищення ворожих цілей були залучені:
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни",- йдеться в заяві.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українців захисники.
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