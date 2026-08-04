Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ

Минувшей ночью Россия направила на Украину баллистическую ракету и более 130 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 3 августа.
Во время воздушного нападения армия РФ применила:
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в заявлении.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинцев защитники.
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