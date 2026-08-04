Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ

Чем Россия била по Украине

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 3 августа.

Во время воздушного нападения армия РФ применила:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" (летела из Ростовской области РФ);

(летела из Ростовской области РФ); 136 ударных дронов типа Shahed "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" (летели по направлениям Орел, Миллерово РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым).

Как ПВО Украины отражала новую атаку РФ

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в заявлении.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинцев защитники.