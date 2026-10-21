Ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 20 жовтня.

Цього разу РФ атакувала Україну:

крилатими ракетами "Іскандер-К";

186 ударними БпЛА типу Shahed (із них - 88 реактивні);

S8000 "Бандероль"/"Дань-Т";

"Герберами";

дронами-імітаторами типу "Пародія”.

Російські ракети та дрони летіли з повітряного простору Ростовської області, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька, Гвардійська та Чауди, що в Криму.



До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Згідно з останніми даними, станом на 08:30, ППО України змогла знешкодити 150 російських дронів типу Shahed (із них - 63 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони інших типів.

У ПС ЗСУ наголошують, що 10 ударних ворожих БпЛА досі знаходяться у небі - їх також намагаються збити.



"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - наголошують захисники.