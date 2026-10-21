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Ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

08:59 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО встигла знищити більшість дронів (Getty Images)

Минулої ночі Росія знову застосувала проти України балістичні ракети, а також дрони різних типів. Більшість БпЛА вдалося успішно знешкодити, попри це, зафіксовано чимало влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 20 жовтня.

Цього разу РФ атакувала Україну:

  • крилатими ракетами "Іскандер-К";
  • 186 ударними БпЛА типу Shahed (із них - 88 реактивні);
  • S8000 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • "Герберами";
  • дронами-імітаторами типу "Пародія”.

Російські ракети та дрони летіли з повітряного простору Ростовської області, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька, Гвардійська та Чауди, що в Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 08:30, ППО України змогла знешкодити 150 російських дронів типу Shahed (із них - 63 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони інших типів.

У ПС ЗСУ наголошують, що 10 ударних ворожих БпЛА досі знаходяться у небі - їх також намагаються збити.


"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - наголошують захисники.

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