Ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 20 октября.

В этот раз РФ атаковала Украину:

крылатыми ракетами "Искандер-К";

186 ударными БпЛА типа Shahed (из них - 88 реактивные);

S8000 "Бандероль"/"Дань-Т";

"Герберами";

дронами-имитаторами типа "Пародия".

Российские ракеты и дроны летели из воздушного пространства Ростовской области, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка, Гвардейска и Чауды, что в Крыму.



К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Согласно последним данным, по состоянию на 08:30, ПВО Украины смогла обезвредить 150 российских дронов типа Shahed (из них - 63 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны других типов.

В ПС ВСУ отмечают, что 10 ударных вражеских БПЛА до сих пор находятся в небе - их тоже пытаются сбить.



"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях", - сообщают защитники.