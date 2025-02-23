Балістика на Кривий Ріг, дрони в Києві і не тільки: все про рекордну атаку РФ на Україну

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Про те, що росіяни запустили дрони по Україні, стало відомо ще ввечері 22 лютого. Також пізніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістикою та повідомили про рух швидкісних цілей у напрямку Кривого Рогу.

Станом на ранок 23 відомо, що Росія випустила по Україні 267 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Також окупанти випустили три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Криму. Це найбільша кількість дронів, які РФ випускала по Україні за одну атаку.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, сили ППО знищили 138 дронів. Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Три із них полетіли у напрямку Білорусі, один - в Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Київ

Росіяни направили на столицю України ударні дрони. У Києві кілька разів спрацьовувала ППО, місцеві жителі чули вибухи.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про падіння ворожого дрона та падіння уламків безпілотників у кількох районах міста.

За даними ДСНС, у Києві зафіксованого пошкодження у трьох районах. Так, у Голосіївському районі сталася пожежа у приватному будинку. Пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували.

У Дарницькому районі в одній локації пошкоджено приватний будинок та автомобілі. На іншій локації горів одноповерховий будинок. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю. Пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів.

Також була пошкоджена нежитлова будівля у Печерському районі Києва.

Поки інформацію про постраждалих не було.

t.me/dsns_telegram

Кривий Ріг

Окупанти завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг ввечері 22 лютого. За словами голови Дніпропетровської ОВА, була пошкоджена цивільна інфраструктура, а також інфраструктурний об’єкт.

t.me/dnipropetrovskaODA

Рятувальники уточнюють, що внаслідок російського удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Бійці ДСНС врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізували. На жаль, чоловік помер у лікарні.

У Дніпропетровській ОВА вказують, що станом на ранок кількість постраждалих збільшилась до пʼяти. Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

t.me/dsns_telegram

Запоріжжя

Місто Запоріжжя також опинилися під ударом дронів цієї ночі. За даними ОВА, внаслідок атаки сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках.

Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхового житлового будинку та вантажного автомобіля на площі 80 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки.

Відомо, що через ворожий обстріл дістала поранення 53-річна жінка, її госпіталізували.



Одеська область

Вчора пізно ввечері голова Одеської ОВА повідомив, що ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками.

За даними ДСНС, було пошкоджено приватний житловий будинок. Пожежі, які спалахнули в місцях влучання, вогнеборці оперативно ліквідували.

За попередніми даними, внаслідок удару окупантів постраждали три людини.

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