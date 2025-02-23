У ДСНС показали перші фото наслідків атаки РФ по Києву
В ніч з 22 на 23 лютого російські окупанти намагались атакували Київ ударними дронами. На тлі ворожої атаки у низці районів столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА, пошкодження та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam ДСНС України.
Станом на ранок відомо, що уламки ворожих дронів були зафіксовано у трьох районах міста. Зокрема, з приводу наслідків відомо, що:
- у Голосіївському районі була пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 квадратних метрів;
- у Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами;
- на іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів;
- у Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.
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"Інформація про постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував не тільки Київ, а й Одеський регіон, Запоріжжя та Кривий Ріг. У всіх трьох випадках є постраждалі, а в Кривому Розі і зовсім - ще загиблий. Ворог атакував це місто ракетами. Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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