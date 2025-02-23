ua en ru
Нд, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У ДСНС показали перші фото наслідків атаки РФ по Києву

Неділя 23 лютого 2025 07:01
UA EN RU
У ДСНС показали перші фото наслідків атаки РФ по Києву Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 22 на 23 лютого російські окупанти намагались атакували Київ ударними дронами. На тлі ворожої атаки у низці районів столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА, пошкодження та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam ДСНС України.

Станом на ранок відомо, що уламки ворожих дронів були зафіксовано у трьох районах міста. Зокрема, з приводу наслідків відомо, що:

  • у Голосіївському районі була пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 квадратних метрів;
  • у Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами;
  • на іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів;
  • у Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував не тільки Київ, а й Одеський регіон, Запоріжжя та Кривий Ріг. У всіх трьох випадках є постраждалі, а в Кривому Розі і зовсім - ще загиблий. Ворог атакував це місто ракетами. Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні