Баллистика на Кривой Рог, дроны в Киеве и не только: все о рекордной атаке РФ на Украину

Россия накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения массированно атаковала Украину. Захватчики выпустили рекордное количество дронов и ударили баллистикой.
Что известно о последствиях массированного обстрела в ночь на 23 февраля - в материале РБК-Украина ниже.
О том, что россияне запустили дроны по Украине, стало известно еще вечером 22 февраля. Также позже Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистикой и сообщили о движении скоростных целей в направлении Кривого Рога.
По состоянию на утро 23 известно, что Россия выпустила по Украине 267 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также оккупанты выпустили три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма. Это наибольшее количество дронов, которые РФ выпускала по Украине за одну атаку.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, силы ПВО уничтожили 138 дронов. Еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Россияне направили на столицу Украины ударные дроны. В Киеве несколько раз срабатывала ПВО, местные жители слышали взрывы.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о падении вражеского дрона и падении обломков беспилотников в нескольких районах города.
По данным ГСЧС, в Киеве зафиксированы повреждения в нескольких районах. Так, в Голосеевском районе произошел пожар в частном доме. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали.
В Дарницком районе в одной локации поврежден частный дом и автомобили. На другой локации горел одноэтажный дом. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров.
Также было повреждено нежилое здание в Печерском районе Киева.
Обновлено в 11:00. Начальник КГВА уточнил, что обломки упали в четырех районах Киева - Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском. Повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также были зафиксированы на территории ботанического сада им. Гришка.
Пока информацию о пострадавших не было.
t.me/dsns_telegram
Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог вечером 22 февраля. По словам главы Днепропетровской ОВА, была повреждена гражданская инфраструктура, а также инфраструктурный объект.
t.me/dnipropetrovskaODA
Спасатели уточняют, что в результате российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров. Бойцы ГСЧС спасли женщину и мужчину, их госпитализировали. К сожалению, мужчина скончался в больнице.
В Днепропетровской ОВА указывают, что по состоянию на утро количество пострадавших увеличилось до пяти. Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.
t.me/dsns_telegram
Город Запорожье также оказались под ударом дронов этой ночью. По данным ОВА, в результате атаки произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках.
Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на площади 80 квадратных метров. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома.
Известно, что из-за вражеского обстрела получила ранения 53-летняя женщина, ее госпитализировали.
Вчера поздно вечером глава Одесской ОВА сообщил, что враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками.
По данным ГСЧС, был поврежден частный жилой дом. Пожары, которые вспыхнули в местах попадания, пожарные оперативно ликвидировали.
По предварительным данным, в результате удара оккупантов пострадали три человека.
facebook.com/DSNSODE
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.