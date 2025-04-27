Балістика, "Калібри" і не тільки. Українська ППО збила 48 ракет та 800 дронів за тиждень

Масований обстріл України 24 квітня

Російські загарбники вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 70 ракет та 145 дронів. Окупанти, серед іншого, застосували балістичні ракети, частину з них збили сили ППО.

Основний удар окупанти спрямували на Київ. Внаслідок атаки загинули 12 жертв, десятки осіб поранені.

Також внаслідок російської атаки є постраждалі у Харкові, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях. Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у нашому матеріалі.

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