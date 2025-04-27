Баллистика, "Калибры" и не только. Украинская ПВО сбила 48 ракет и 800 дронов за неделю

Украинская ПВО за неделю уничтожила 48 вражеских ракет и почти 800 дронов. Среди сбитых целей - баллистика и крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В течение последней недели противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 841 цель:
Авиация Воздушных сил ВСУ в течение недели осуществила около 160 самолетовылетов: более 90 - на истребительное авиационное прикрытие, около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
Российские захватчики ночью 24 апреля нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет и 145 дронов. Оккупанты, среди прочего, применили баллистические ракеты, часть из них сбили силы ПВО.
Основной удар оккупанты направили на Киев. В результате атаки погибли 12 жертв, десятки человек ранены.
Также в результате российской атаки есть пострадавшие в Харькове, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в нашем материале.
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