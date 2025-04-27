Баллистика, "Калибры" и не только. Украинская ПВО сбила 48 ракет и 800 дронов за неделю

В течение последней недели противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 841 цель:

31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

442 ударных БпЛА типа Shahed;

114 разведывательных дронов;

237 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил ВСУ в течение недели осуществила около 160 самолетовылетов: более 90 - на истребительное авиационное прикрытие, около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.