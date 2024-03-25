Гіперзвукова ракета "Циркон": особливості та небезпеки зброї, якою вихвалявся Путін

Російські війська у своїй війні проти України використовують гіперзвукові ракети "Циркон". Зокрема, їх застосування по території нашої держави фактично підтвердив сам диктатор Путін наприкінці минулого місяця.

Що відомо про особливості ракети "Циркон" та її використання у війні РФ проти України читайте в матеріалі РБК-Україна .

ЗМ22 "Циркон" є один з маловідомих проєктів Кремля зі створення "гіперзвукового" озброєння.

Ракету розробило й виробляє Науково-виробниче об'єднання машинобудування (НВО машинобудування, яке входить до складу Корпорації "Тактичні ракети") у Реутові Московської області.

Вона заявлена виробниками, як перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою.

Зазначається, що гіперзвукові ракети "Циркон" також можуть бути ефективні проти стаціонарних укріплених об’єктів. Наразі про цю ракету мається мало відомостей, оскільки ворог тримає її етапи розробки та модифікації у таємниці.

Пуски ракети

Розробку ракети було розпочато у 2011 році. У січні 2020 року її запустили з російського фрегата "Адмирал Горшков" і вразила берегову мішень що була на відстані 500 кілометрів.

Запускати ракети "Циркони" планували з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок.

На основі російських джерел також є найбільш вірогідне припущення, що для її пуску адаптували мобільний береговий ракетний комплекс "Бастион" та/або встановили пускову шахту на стаціонарній батареї "Объект-100" під Балаклавою в окупованому Криму.

Характеристики ракети

Дальність стрільби - майже на 600-1000 (до 1500) кілометрів;

Висота польоту — 30-40 кілометрів;

Швидкість польоту - до 8-9 Мах;

Маса БЧ - 300 (до 400) кілограм;

Довжина - 8-10 метрів.

Допускається, що "Циркон" - двоступенева ракета, перший ступінь якої обладнаний твердопаливним ракетним двигуном, а другий - прямоточним повітряно-реактивним.

Завдання цілей для ураження

Зазначається, що цілевказівка ракети здійснюється зі супутника чи розвідувального літака.