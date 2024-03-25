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Зруйнований будинок та розбір завалів. Що відбувається на Печерську після удару по Києву (фоторепортаж)

Київ, Понеділок 25 березня 2024 12:26
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Зруйнований будинок та розбір завалів. Що відбувається на Печерську після удару по Києву (фоторепортаж) Фото: з'явились фото наслідків обстрілу Києва 25 березня Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

У екстрених службах показали фото наслідків атаки Києва 25 березня. РФ атакувала столицю втретє за останні п'ять днів, використавши балістику.

РБК-Україна публікує фото наслідків обстрілу столиці.

Зокрема, через падіння уламків у Печерському районі зруйновано будинок. Наразі відбувається розбір завалів.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці події.

Фоторепортаж з місця обстрілу Києва балістикою 25 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, як зазначили в МВС України, в результаті атаки РФ зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дарницькому районах столиці. В останньому, за інформацією ДСНС України, є пошкодження приватного будинку.

Як додали рятувальники, у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах попередньо відбулося падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

"У Голосіївському районі у лісосмузі виявлено уламки ракети", - зазначили у відомстві.

Наслідки обстрілу Києва 25 березня (t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine)

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. На даний момент відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки окупантів на Київ.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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