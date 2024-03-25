Зруйнований будинок та розбір завалів. Що відбувається на Печерську після удару по Києву (фоторепортаж)

У екстрених службах показали фото наслідків атаки Києва 25 березня. РФ атакувала столицю втретє за останні п'ять днів, використавши балістику.

Зокрема, через падіння уламків у Печерському районі зруйновано будинок. Наразі відбувається розбір завалів.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці події.

Фоторепортаж з місця обстрілу Києва балістикою 25 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, як зазначили в МВС України, в результаті атаки РФ зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дарницькому районах столиці. В останньому, за інформацією ДСНС України, є пошкодження приватного будинку.

Як додали рятувальники, у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах попередньо відбулося падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

"У Голосіївському районі у лісосмузі виявлено уламки ракети", - зазначили у відомстві.

Наслідки обстрілу Києва 25 березня (t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine)