Балістичний удар по Києву: пошкоджено АЗС і приватні будинки, є постраждалі

Окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Київської МВА у Telegram і міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
За попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки, кажуть у КМВА.
"Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС", - уточнили в адміністрації.
На цій локації відомо про постраждалих.
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко додав, що у Дніпровському районі також було влучання в будівлю СТО. Також окупанти поцілили у приватний житловий будинок.
"У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", - уточнив він.
Також він підтвердив, що на іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.
"Екстрені служби прямують на місця", - каже Кличко.
Ще Кличко повідомив про одну постраждалу від російської атаки. Її шпиталізовано.
Київська МВА уточнила, що вже відомо про двох постраждалих від російського балістичного удару. Їм надається необхідна медична допомога.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чути вибухи.
Крім того, унаслідок ракетного удару по ТЦ Cosmo Multimall у Києві 19 жовтня пошкоджень зазнала локація контактного зоопарку "Звірополіс". Команда повідомила, що всі тварини живі, зараз їх евакуюють.