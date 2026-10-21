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Баллистический удар по Киеву: повреждены АЗС и частные дома, есть пострадавшие

22:42 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российская ракета "Циркон" (росСМИ)

Оккупанты ударили по Днепровскому району Киева баллистикой. Есть повреждения автозаправочной станции и частных домов. Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской МВА в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Баллистический удар по Киеву

По предварительной информации, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома, говорят в КМВА.

"Также на другой локации в Днепровском районе повреждена АЗС", - уточнили в администрации.

На этой локации известно о пострадавших.

Обновлено в 22.51

Позже мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Днепровском районе также было попадание в здание СТО. Также оккупанты попали в частный жилой дом.

"В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди", - уточнил он.

Он также подтвердил, что на другой локации в Днепровском районе падение обломков возле АЗС.

"Экстренные службы направляются на места", - говорит Кличко.

Еще Кличко сообщил об одной пострадавшей от российской атаки. Она госпитализирована.

Обновлено в 23.00

Киевская МВА уточнила, что уже известно о двух пострадавших от российского баллистического удара. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее РБК-Украина писала, что Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышны взрывы.

Кроме того, в результате ракетного удара по ТЦ Cosmo Multimall в Киеве 19 октября повреждения получила локация контактного зоопарка "Зверополис". Команда сообщила, что все животные живы, сейчас их эвакуируют.

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