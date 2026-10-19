ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк "Звірополіс": що з тваринами

12:45 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
У Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк "Звірополіс": що з тваринами Тварин зараз евакуюють із пошкодженого простору (фото: zviropolis_kyiv/Facebook)
Додати як бажане джерело в Google

Унаслідок ракетного удару по торговому центру Cosmo Multimall у Києві пошкоджень зазнала локація контактного зоопарку "Звірополіс". Команда повідомила, що всі тварини живі, зараз їх евакуюють.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Звірополісу" в Instagram.

Пошкодження "Звірополісу"

У зоопарку зазначили, що тепер мають відновити пошкоджений простір і забезпечити тварин усім необхідним, зокрема їжею.

"З тваринками все добре, всі живі. Ми займаємося їхньою евакуацією та робимо все можливе, щоб вони були в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Команда відкрила збір коштів. Усіх небайдужих закликають долучитись до збору.

У Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк &quot;Звірополіс&quot;: що з тваринамиУ Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк &quot;Звірополіс&quot;: що з тваринамиУ Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк &quot;Звірополіс&quot;: що з тваринамиУ Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк &quot;Звірополіс&quot;: що з тваринами

У команді подякували всім, хто допоможе коштами або поширить інформацію про збір.

Поки невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнала локація та скільки часу знадобиться на її відновлення.

Читайте також: Який вигляд має ТРЦ Cosmo Multimall в Києві після російської атаки (відео)

Атака на Київ

Ввечері 18 жовтня РФ вкотре атакувала Київ, обстріли продовжились вночі та вранці 19 жовтня. Ворог застосував балістику, крилаті ракети та дрони. Про перший удар балістикою США не попередили Україну.

Внаслідок цих обстрілів у столиці одна людина загинула, ще 8 постраждали. Пошкодження отримали будинки, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школа, спорткомплекс, станція метро "Чернігівська", медичний заклад, складські приміщення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Атака дронів
Новини
Партнери знову не попередили. РФ за ніч пошкодила понад 10 енергооб’єктів, - Зеленський
Партнери знову не попередили. РФ за ніч пошкодила понад 10 енергооб’єктів, - Зеленський
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів