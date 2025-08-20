Баллистические ракеты и почти сотня дронов: в ВСУ отчитались об атаке РФ

В ночь на 20 августа Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, около 19:30 19 августа противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы с разных направлений - Брянской и Ростовской областей РФ, Приморско-Ахтарска и района Чауды в Крыму.

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

По состоянию на 9:00 утра 20 августа силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание в 20 локаций.

Украинские военные отметили, что атаки такого масштаба направлены на истощение системы противовоздушной обороны и запугивание гражданского населения.