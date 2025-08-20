ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Баллистические ракеты и почти сотня дронов: в ВСУ отчитались об атаке РФ

Среда 20 августа 2025 09:43
UA EN RU
Баллистические ракеты и почти сотня дронов: в ВСУ отчитались об атаке РФ Фото: силы ПВО сбили 62 дрона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 20 августа Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, около 19:30 19 августа противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы с разных направлений - Брянской и Ростовской областей РФ, Приморско-Ахтарска и района Чауды в Крыму.

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

По состоянию на 9:00 утра 20 августа силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание в 20 локаций.

Украинские военные отметили, что атаки такого масштаба направлены на истощение системы противовоздушной обороны и запугивание гражданского населения.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 20 августа враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка на Сумщине. Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети.

Кроме того, сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация ПВО
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме