Балістична ракета влучила в приватний будинок під Кривим Рогом, загинула родина

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану одразу після погроз Тегерана завдати ударів по Україні, наголосивши, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, і закликавши Іран відмовитись від підтримки війни Росії.

Після цього в Тегерані підтвердили, що не прагнуть ескалації з Україною, водночас наголосивши, що завдані збитки їхньому судну мають бути компенсовані.