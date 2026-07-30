Баллистическая ракета попала в частный дом под Кривым Рогом, погибла семья

В селе в пригороде Кривого Рога баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная из Воронежа, попала прямо в частный дом, где жила многодетная семья.

В результате удара погибли шесть человек - среди них девочки 5 и 12 лет.

Еще 8 человек получили ранения, в том числе двое детей - мальчики 6 и 15 лет.

Аварийно-спасательная операция продолжается, разбор завалов еще не завершен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам Вилкула, количество жертв может возрасти.