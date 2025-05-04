Балістична ракета хуситів вдарила по аеропорту в Ізраїлі: відео влучання

Єменські хусити, яких підтримує Іран, вдарили балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі 4 травня. Внаслідок влучання є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Ракета хуситів впала у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги в межах периметра аеропорту. Аеропорт на певний час призупиняв роботу, але наразі відновив прийом літаків.
За попередніми данинами, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. Серед поранених двоє чоловіків 50 та 64 років, а також четверо жінок віком 22, 34, 38 та 54 роки. Ще у двох людей гостра реакція на стрес.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що не змогла перехопити балістичну ракету хуситів. Ізраїльські військові зробили кілька спроб перехоплення ракети, яка була випущена з Ємену, але всі вони були невдалими.
В Ізраїлі розслідують причину невдалого перехоплення ракети.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац після ракетної атаки хуситів заявив: "Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару".
Нагадаємо, днями видання Bloomberg повідомляло, що Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Газа протягом кількох днів. Таке рішення нібито було ухвалене після засідання кабінету безпеки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в п'ятницю, 2 травня.
Пізніше Reuters написало, що ізраїльським резервістам розіслали повістки. Вони будуть розміщені на кордонах Ізраїлю і замінять солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.
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