Балістична ракета хуситів вдарила по аеропорту в Ізраїлі: відео влучання

Ракета хуситів впала у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги в межах периметра аеропорту. Аеропорт на певний час призупиняв роботу, але наразі відновив прийом літаків.

За попередніми данинами, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. Серед поранених двоє чоловіків 50 та 64 років, а також четверо жінок віком 22, 34, 38 та 54 роки. Ще у двох людей гостра реакція на стрес.



Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що не змогла перехопити балістичну ракету хуситів. Ізраїльські військові зробили кілька спроб перехоплення ракети, яка була випущена з Ємену, але всі вони були невдалими.

В Ізраїлі розслідують причину невдалого перехоплення ракети.



Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац після ракетної атаки хуситів заявив: "Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару".