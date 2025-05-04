RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Баллистическая ракета хуситов ударила по аэропорту в Израиле: видео попадания

Фото: хуситы ударили ракетой по аэропорту в Израиле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле 4 мая. В результате попадания есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Ракета хуситов упала в небольшой лес, прилегающий к подъездной дороге в пределах периметра аэропорта. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу, но сейчас возобновил прием самолетов.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых двое мужчин 50 и 64 лет, а также четыре женщины в возрасте 22, 34, 38 и 54 года. Еще у двух человек острая реакция на стресс.


Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Израильские военные предприняли несколько попыток перехвата ракеты, которая была выпущена из Йемена, но все они были неудачными.

В Израиле расследуют причину неудачного перехвата ракеты.


Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетной атаки хуситов заявил: "Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар".

 

Израиль готовит новое наступление

Напомним, на днях издание Bloomberg сообщало, что Израиль готовится расширить военную операцию в Секторе Газа в течение нескольких дней. Такое решение якобы было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу, 2 мая.

Позже Reuters написало, что израильским резервистам разослали повестки. Они будут размещены на границах Израиля и заменят солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЙеменРакеты