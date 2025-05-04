Баллистическая ракета хуситов ударила по аэропорту в Израиле: видео попадания

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле 4 мая. В результате попадания есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Ракета хуситов упала в небольшой лес, прилегающий к подъездной дороге в пределах периметра аэропорта. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу, но сейчас возобновил прием самолетов.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых двое мужчин 50 и 64 лет, а также четыре женщины в возрасте 22, 34, 38 и 54 года. Еще у двух человек острая реакция на стресс.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Израильские военные предприняли несколько попыток перехвата ракеты, которая была выпущена из Йемена, но все они были неудачными.
В Израиле расследуют причину неудачного перехвата ракеты.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетной атаки хуситов заявил: "Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар".
Напомним, на днях издание Bloomberg сообщало, что Израиль готовится расширить военную операцию в Секторе Газа в течение нескольких дней. Такое решение якобы было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу, 2 мая.
Позже Reuters написало, что израильским резервистам разослали повестки. Они будут размещены на границах Израиля и заменят солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.
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