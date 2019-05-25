На Балі сталося виверження вулкану

Ілюстративне фото (twitter.com /Matt Ooley)

Влада скасувала 5 рейсів, які повинні були вилетіти з острову

В ніч з п'ятниці на суботу на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnpb.go.id.

За даними Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Влада Індонезії не стала підвищувати рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак, через викид вулканічного попелу 4 рейси, які направлялися в міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Також, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок виверження не надходило.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9News pic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) May 24, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун. Вулкан здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.