ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Балі сталося виверження вулкану

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 03:47
На Балі сталося виверження вулкану
Ілюстративне фото (twitter.com /Matt Ooley)

Влада скасувала 5 рейсів, які повинні були вилетіти з острову

В ніч з п'ятниці на суботу на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnpb.go.id.

За даними Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Влада Індонезії не стала підвищувати рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак, через викид вулканічного попелу 4 рейси, які направлялися в міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Також, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок виверження не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун. Вулкан здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.

В Індонезії назвали причини смертей на виборах У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2
Новини України вулканИндонезияБалиизвержение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся