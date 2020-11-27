ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Балі відкрили почесне консульство України

Денпасар, П'ятниця 27 листопада 2020 16:37
На Балі відкрили почесне консульство України
Фото: прапор України (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 27 листопада, Україна відкрила на Балі почесне консульство. Воно розташоване в місті Денпасар

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Індонезії.

Керівником консульства призначили почесного консула України І Ниоман Астама.

Наголошується, що основними функціями почесного консульства України є: захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом; надання їм допомоги і сприяння; сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

Крім того, у посольстві підкреслили, що почесне консульство України не наділений повноваженнями щодо вчинення консульських дій.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України.

Крім того, президент Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства у польському Вроцлаві.

Також повідомлялося, що Україна відкриє нове консульство у румунському місті Сігету-Мармацієй.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Баликонсульство

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся