На Балі відкрили почесне консульство України

Фото: прапор України (pixabay.com)

У п'ятницю, 27 листопада, Україна відкрила на Балі почесне консульство. Воно розташоване в місті Денпасар

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Індонезії.

Керівником консульства призначили почесного консула України І Ниоман Астама.

Наголошується, що основними функціями почесного консульства України є: захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом; надання їм допомоги і сприяння; сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

Крім того, у посольстві підкреслили, що почесне консульство України не наділений повноваженнями щодо вчинення консульських дій.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України.

Крім того, президент Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства у польському Вроцлаві.

Також повідомлялося, що Україна відкриє нове консульство у румунському місті Сігету-Мармацієй.