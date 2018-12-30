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На Бали объявлен повышенный уровень опасности из-за извержения вулкана

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 22:18
На Бали объявлен повышенный уровень опасности из-за извержения вулкана
Фото: извержение вулкана Анак Кракатау (twitter.com/sutopo_pn)

Опасная зона расширена до 4 км

Власти Индонезии из-за извержения вулкана Анак Кракатау на острове Бали повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по предотвращению вулканических и геологических катастроф при Министерстве энергетики.

Как сообщается, опасная зона расширена до 4 км.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Сообщалось, что цунами вызвало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других сооружений.

Также сообщалось о 429 жертв цунами.

РБК-Украина писало, что спасатели использовали дроны и служебных собак для поиска тех, кто уберегся и выжил после цунами.



 

В Индонезии вулкан после извержения уменьшился в 4 раза В Индонезии произошло мощное землетрясение
Новости Украины вулканИндонезияБалиизвержение
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