На Бали объявлен повышенный уровень опасности из-за извержения вулкана

Фото: извержение вулкана Анак Кракатау (twitter.com/sutopo_pn)

Опасная зона расширена до 4 км

Власти Индонезии из-за извержения вулкана Анак Кракатау на острове Бали повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по предотвращению вулканических и геологических катастроф при Министерстве энергетики.

Как сообщается, опасная зона расширена до 4 км.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Сообщалось, что цунами вызвало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других сооружений.

Также сообщалось о 429 жертв цунами.

РБК-Украина писало, что спасатели использовали дроны и служебных собак для поиска тех, кто уберегся и выжил после цунами.





