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На Балі оголошено підвищений рівень небезпеки через виверження вулкана

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 22:18
На Балі оголошено підвищений рівень небезпеки через виверження вулкана
Фото: виверження вулкан Анак Кракатау (twitter.com/sutopo_pn)

Небезпечна зона розширена до 4 км

Влада Індонезії через виверження вулкана Анак Кракатау на острові Балі підвищила рівень небезпеки до третього за чотирибальною шкалою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр по запобіганню вулканічних і геологічних катастроф при Міністерстві енергетики.

Як повідомляється, небезпечна зона розширена до 4 км.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня. Повідомлялося, що цунамі викликало виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів і інших споруд.

Також повідомлялося про 429 жертв цунамі.

РБК-Україна писало, що рятувальники використовували дрони і службових собак для пошуку тих, хто уберігся і вижив після цунамі.


 

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Новини України вулканИндонезияБалиизвержение
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