Синоптики рассказали, когда в январе ожидается больше всего снега

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Больше всего снега ожидается в конце месяца

В Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

На северо-востоке выпадет до 20-27 см снега, на юге - намного меньше.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 1-6 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины - до 7-8 градусов мороза.

"Абсолютный минимум температуры 23-37 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39 градусов мороза, Черкасской и Луганской областей до 42 градусов, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Прогнозируют, что абсолютный максимум температуры составит от +7 до +14 градусов, на Прикарпатье, на юге Украины - до 15-18 градусов, в Крыму - до 21 градуса выше нуля.

"Самая большая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Напомним, в большинстве областей Украины до конца дня, 29 декабря, ожидается туман.

Как писал Styler, завтра, 30 декабря, в Украине будет преимущественно влажная погода, которая будет сопровождаться снегом и небольшим дождем. На дорогах очень скользко, поэтому водителей просят быть особенно осторожным.